Amazon bringt eigene Fashion-Marke heraus

Bild: Amazon

06.09.17 Deutschland startet seine erste eigene Modemarke in Europa. 'Find.' wird nun mit einer großangelegten On- und Offline-Kampagne in Deutschland, England, Frankreich und Spanien beworben. Laut Amazon Watchblog geht die Eigenmarke mit 500 Kleidungsstücken für die Herbst-/Winterkollektion an den Start.