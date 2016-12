Mobile Video-Aufrufe wachsen weltweit - aber nicht in Deutschland

Bild: geralt / pixabay.de

Mobil ist die Normalität - außer in Deutschland

Längere Videos gewinnen auf allen Geräten

Weltweit werden 52 Prozent aller Videoaufrufe von mobilen Endgeräten aus getätigt, nur Deutschland hängt weit hinterher. Dies ist das Ergebnis des "Q3 2016 Global Video Index", den die Video-Publishing-Plattform Ooyala vorgestellt hat.Im vergangenen Quratal wurden weltweit das zweite mal in Folge mehr als die Hälfte aller Video-Aufrufe von mobilen Geräten ausgelöst. Damit sind seit dem dritten Quartal 2013 mobile Videoaufrufe global um mehr als 233 Prozent gestiegen und haben damit die ebenfalls steigende Quote der weltweiten Abdeckung mit mobilen Geräten weltweit abgehängt.In Deutschland allerdings zeigt sich eine entgegengesetzte Entwicklung: Hier beträgt der Anteil mobiler Video-Aufrufe nur noch 42 Prozent. Im vergangenen Jahr lag der Wert noch bei 45 Prozent. Insgesamt ist die Bewegung in Richtung Online-Medien jedoch auch in Deutschland deutlich spürbar. So hat eMarketer prognostiziert, dass die Deutschen im kommenden Jahr erstmals mehr Zeit mit digitalen Online-Medien verbringen werden als vor dem Fernseher.Weltweit gesehen ist Q3 2016 das erste Quartal, in dem der Videokonsum bei mittleren und langen Videos - also Videos mit mehr als fünf Minuten - auf allen Gerätetypen gewachsen ist. Selbst Smartphone-Nutzer verbringen inzwischen 48 Prozent der Zeit, in der sie Online-Videos anschauen mit mittleren und langen Inhalten. Das sind 23 Prozent mehr als im vergangenen Jahr. Zuschauer vor Computern verbringen damit 57 Prozent, was einer Steigerung von 43 Prozent in einem Jahr entspricht. Am häufigsten schauen Nutzer von Smart TVs mittlere bis lange Videos, nämlich 97 Prozent der Zeit. Das bedeutet eine Steigerung von 73 Prozent seit 2015.