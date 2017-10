Digitalisierung: Deutsche erwarten persönliche Vorteile

10.10.17 Nie zuvor haben so viele Menschen in Deutschland mit dem digitalen Wandel Hoffnungen verbunden. Drei von vier Befragten sehen durch die Digitalisierung Vorteile für unser Land, 63 Prozent auch direkte persönliche positive Auswirkungen.

Laut repräsentativer Umfrage des Deutschen Instituts für Vertrauen und Sicherheit im Internet (DIVSI) wollen 83 Prozent, dass sich die neue Bundesregierung um den Ausbau des schnellen Internets kümmert. Und 84 Prozent der Befragten ist es sehr oder eher wichtig, dass Deutschland auf dem Gebiet der Digitalisierung eine Spitzenposition einnimmt.Die Zahl der Skeptiker und Gleichgültigen im Hinblick auf Digitalisierung und Internet ist dagegen gering. So glauben lediglich 15 Prozent, dass Deutschland durch die Digitalisierung eher Nachteile haben wird. Genau so gering ist der Anteil derjenigen, denen es gleichgültig ist, ob sich die neue Bundesregierung um den Ausbau des schnellen Internets kümmert. Und noch niedriger (12 Prozent) ist die Anzahl jener, denen es unwichtig oder sehr unwichtig ist, ob Deutschland bei der Digitalisierung eine Spitzenposition einnimmt.Die Umfrage zeigt auch, dass die insgesamt bereits überwiegend positive Einstellung zur Digitalisierung in der Gruppe der Menschen mit dem höchsten Schulabschluss (Abitur, Fachhochschulreife) noch über dem Durchschnitt liegt. Besonders auffällig sind hier zwei Werte: 82 Prozent von ihnen sind überzeugt, dass Deutschland durch die Digitalisierung eher Vorteile hat, 72 Prozent sehen die bei sich persönlich.