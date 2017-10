Retargeting: Schweizer bringen Online-Werbung für Offline-Kunden

10.10.17 Digitale Kanäle werden in Kaufentscheidungsprozessen immer wichtiger - so wichtig, dass das Schweizer Ad-Tech-Unternehmen Gonnado nun erstmals versucht, die Kunden digital anzusprechen und in stationäre Geschäfte zu locken. Das Unternehmen hat dazu ein Retargeting-Format entwickelt. Besitzer eines lokalen Ladengeschäfts können so Kunden adressieren, die online nach einem bestimmten Produkt recherchieren. Mittels Retargeting wird diesen Kunden dann ein Werbebanner angezeigt, der einen Rabattcode für den Besuch in der Filiale enthält. Auf diese Weise, so das Unternehmen, lasse sich auch die Konversion tracken.