850 regionale Schuhhändler verbünden sich online

Bild: Wokandapix / Pixabay

Frei nach dem Motto "Was einer alleine nicht schafft, das schaffen viele", also der Kern der genossenschaftlichen Idee, wird ab 1. August 2017 eine regionale Suchplattform für Schuhe an den Start gehen. Damit sollen sich für jedes Sabu-Mitglied über eine gemeinsame Internetplattform zusätzliche Vermarktungsmöglichkeiten erschließen. Das Ziel liegt in erster Linie nicht darin, E-Commerce zu betreiben, sondern stationär für mehr Frequenz zu sorgen und damit die Verbraucher in die Läden zu lotsen. Hier hat dann jeder Händler die Chance, die Kunden von der Leistungsfähigkeit des stationären Einzelhandels zu überzeugen. Die Sabu GmbH bietet mit der Regionalen Suchplattform ein kosteneffizientes System, das allen Mitgliedern große Möglichkeiten bietet und damit einen gemeinsamen, realen Nutzen stiftet. Nach Informationen des Fachblattes W&V ist für die Entwicklung und Umsetzung die ECommerce-Agentur Shopmacher zuständig.Mit einer dreistufigen POS-Konzeption werden die Sabu-Geschäfte in ihrem stationären Umfeld sowie regional und überregional unter dem Motto "Online entdeckt, hier gekauft." präsentiert Online, wie Offline - und auf den wichtigsten Social-Media-Kanälen.