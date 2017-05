Cyberwar und E-Health: Ärztetag fordert Notstopp für die Gesundheitskarte

Ein umfassender Schutz der Medizindaten aller Bürger mit dezentraler Datenhaltung muss her, außerdem dürften Krankheitsdaten nicht zentral in einer Cloud gespeichert werden, sondern sie müssen weiterhin in der Hand von Ärzten und Patienten bleiben, fordert der Deutsche Ärztetag.Des Weiteren hat die Vereinigung gefordert, den ab 1. Juli 2017 geplanten Online-Rollout der elektronischen Gesundheitskarte (eGK) so lange auszusetzen, bis nachgewiesen ist, dass die Abläufe in Arztpraxen und Klinken nicht gestört werden und dass der Datenschutz gewährleistet ist.