28.10.16 Auch ein Amazon kann die Anleger enttäuschen. Allerdings jammern die nach den aktuellen Quartalszahlen des Versandhändlers auf hohem Niveau. Denn der Gewinn in Q3 stieg im Jahresvergleich von 79 auf 252 Millionen Dollar. Den Aktionären war das allerdings zu wenig und so sackte die Aktie ab.

Bild: Amazon

Der Umsatz dagegen stieg erwartungsgemäß um 29 Prozent auf 32,7 Milliarden Dollar. Am stärksten wuchs die Cloud-Sparte: Mit einem Plus von 55 Prozent erreichte sie 3,2 Milliarden Dollar Umsatz.Der nicht erwartungsgemäße Gewinn sei statt dessen auf den Onlinehandel zurückzuführen. Schließlich hat Amazon jüngst viel Geld in die ECommerce-Lieferung und den Aufbau der eigenen Lager- und Transportlogistik investiert, was das Ergebnis drückte.