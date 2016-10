Bild: Year of the X

Unter dem Motto "Release your inner Monkey" lädt der Veranstalter Year of the X am 3. November 2016 alle "Kreativen, Neugierigen, Mutigen und Experimentierfreudigen zu einem ungewöhnlichen Festival für digitale Transformation und Innovation" in die Markthalle Hamburg ein - völlig unabhängig von der Branche, in der sie arbeiten oder ihrer beruflichen Qualifikation.Neben der Touch Technology Area und Workshops können sich die Besucher auf mehr als 30 internationale Speaker freuen, unter anderem von Google und dem Fraunhofer Institut . Ein Höhepunkt soll der Vortrag vom Abenteurer Alex Bellini werden. Er berichtet von seiner Pazifiküberquerung und seinen Plänen, auf einem Eisberg zu leben, um die Schmelze zu beobachten. Ein weiteres Highlight soll das Interview mit Jenn Lim werden - der Name ihres Unternehmens Delivering Happiness sei gleichzeitig auch ihre Botschaft. Am Abend feiern die Besucher des Year of the Monky gemeinsam bei der Brazilian Party.iBusiness verlost ein Ticket für die Konferenz "Year of the Monkey" im Wert von 333 Euro. Es enthält das volles Tagesprogramm mit Workshops, Vorträgen sowie der brasilianischen Party. Um an der Verlosung teilzunehmen, schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff "Year of the Monkey" an bma@ibusiness.de . Einsendeschluss ist Mittwoch, der 10. Oktober 2016. Der Gewinner wird per Antwortmail von uns benachrichtigt.