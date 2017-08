Twitter: 125 Millionen Hashtags täglich

25.08.17 Nutzer von Twitter setzen 125 Millionen Hashtags pro Tag. Zu den Meistgenutzten gehören Hashtags rund um die Unterhaltungsindustrie - so ist etwa #TheWalkingDead das meistgenutzte Hashtag für den Bereich Fernsehen, #StarWars ist Nummer eins bei Filmen, die am häufigsten verhashtaggte Mannschaft ist mit #MUFC Manchester United. Spitzenreiter bei der häufigsten Verwendung generell sind oft Preisverleihungen. So etwa Hashtags rund um den Begriff #MTV.