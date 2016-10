Studie ermittelt, wo Potenziale und Hürden der Digitalisierung für die Logistik liegen

31.10.16 Die Digitalisierung ist in der Logistikbranche angekommen. Allerdings fehlt es an Investitionsbereitschaft für IT-Infrastrukturen in der Branche. Das ist das Ergebnis einer Umfrage der Software AG unter 225 Logistik-Führungskräften.

Demnach ist die Digitalisierung nach Meinung von 57 Prozent der Befragten in der Logistik-Branche angekommen. Gleichzeitig finden jedoch 95 Prozent der befragten Führungskräfte, dass Logistikunternehmen stärker in die Digitalisierung investieren sollten. Dabei verspricht sich die Mehrheit der EBefragten von der Digitalisierung Chancen wie erhöhte Transparenz im Liefernetzwerk (81 Prozent), Effizientere Planung von Lieferrouten (65 Prozent), Flexiblere Reaktionen auf unerwartete Ereignisse (64 Prozent) und verbesserter Lieferservice (60 Prozent).Als mögliche Hürden für die vollkommene Einbindung von Digitalisierungsstrategien in Logistik-Unternehmen sehen die Mehrheit der Befragten die zögerliche Investitionsbereitschaft (68 Prozent), keine klaren Strategien oder Geschäftsmodelle (50 Prozent) sowie Mangel an Spezialisten (46 Prozent), die die Digitalisierung vorantreiben. Als Initiativen für die nahe Zukunft plant die Mehrheit der Befragten die Optimierung des IT-Portfolios (39 Prozent), verbesserter Informationsaustausch mit Geschäftspartnern (39 Prozent) sowie Verbesserung der Entscheidungsfindung (32 Prozent).