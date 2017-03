E-Marketer: Mobile Werbung wird 2017 größter Digitalwerbekanal

16.03.17 Das Marktforschungsunternehmen E-Marketer schätzt, dass mobile Werbeausgaben in Deutschland in diesem Jahr 3,2 Milliarden Euro erreichen werden. Damit würden mehr als die Hälfte der digitalen Ad-Spendings in diesen Kanal fallen.

Die gesamten Werbeausgaben in Deutschland werden der Schätzung zufolge 18,4 Milliarden Euro erreichen und um 1,4 Prozent gegenüber Vorjahr wachsen. In dieser Zahl sind sowohl traditionelle als auch digitale Werbeformen enthalten.Die digitalen Kanäle werden für 30 Prozent der Ausgaben verantwortlich sein. Insgesamt entfallen damit 5,53 Milliarden Euro auf Digtialwerbung. Von diesem Anteil wird in diesem Jahr erstmals mehr als die Hälfte (57,2 Prozent) oder 3,2 Milliarden Euro auf mobilen Endgeräten ausgespielt, so die Marktforscher.