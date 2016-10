Hassbotschaften: Bundesjustizminister fordert Facebook zu stärkerem Durchgreifen auf

05.10.16 Bundesjustizminister Heiko Maas tut ein paar zaghafte Schritte in Richtung eines stärkeren Vorgehens gegen Hasspostings in sozialen Netzen. Facebook und die anderen Netzwerke sollen Hassbotschaften konsequenter löschen und gegebenenfalls einen jährlichen Transparenzbericht zu Nutzerbeschwerden über Hate Speech und den Umgang damit veröffentlichen. Nutze die Selbstverpflichtung nichts, sollten Facebook und Co eventuell juristisch in die Pflicht genommen werden - noch hoffe Maas aber auf ein Einsehen, berichtet das Handelsblatt