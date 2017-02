Logistik: Schweizer Post beerdigt digitale Postkästen

Die Schweiz hat anderen Ländern einiges voraus - neben Ricola und Toblerone unter anderem die Erfindung des Milchkästlis. Es handelt sich um eine frei zugängliche Box, die - ähnlich wie ein Briefkasten - an jedem Haus vorhanden sein muss. Früher wurde dort die täglich frische Milchlieferung deponiert. Heute natürlich gerne auch ECommerce-Sendungen.Diese Milchkästlis wollte die Schweizer nun digitalisieren. Empfänger sollten so per SMS die Erlaubnis erteilen können, Pakete in der Box abzulegen. Die Kästen sollten mit elektronischen Schlössern modernisiert werden. Dieses Vorhaben ist nun gescheitert, berichtet die Schweizer Zeitung Blick . Das Aus machten ausgerechnet die viel gelobten rechtlichen Rahmenbedingungen, die erst zur flächendeckenden Verbreitung der Boxen führten. Die Post konnte den vorgeschriebenen freien Zugang für jeden Lieferdienst nicht sicherstellen, das Projekt wird nun nicht mehr weiter verfolgt.