So funktioniert lokale Onlinewerbung auch mit kleinem Budget

Bild: Locamo Ihr Referent: Philipp Bentele, Locamo

21.02.17 Welche Onlinewerbekanäle sind für lokale Unternehmen wirklich nützlich? Wie geht man mit Marktplätzen um und wie steckt man nur so viel Aufwand wie nötig in SEA und SEA? Wie ermitteln und berechnen Sie Aufwand und Ertrag Ihrer Online-Werbemaßnahmen? Das kostenlose iBusiness-Webinar 'So gehts: Lokale Onlinewerbung' beantwortet diese und noch mehr Fragen, liefert praxisorientierte Checklisten für Ihren Erfolg - und in der anschließenden Fragerunde werden Ihre individuellen Fragen direkt von den Referenten beantwortet.