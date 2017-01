Umfrage: Der stationäre Handel frustriert die Verbraucher

71 Prozent finden es schwierig, Produkte zu vergleichen.



66 Prozent stören sich an langen Warteschlangen an der Kasse.



59 Prozent beanstanden, dass Werbeaktionen im Laden für sie irrelevant sind.



66 Prozent finden schlichtweg die gesuchten Produkte nicht.

Zu diesen Ergebnissen kommt der neue Report des Digital Transformation Institute (DTI) von Capgemini. Im internationalen Vergleich fällt die Unzufriedenheit in Schweden (54 Prozent) und Spanien (49 Prozent) am größten aus, in China (20 Prozent) und den USA (31 Prozent) am niedrigsten. Ähnlich das Bild auf Seiten des Handels: Unter den dortigen befragten Führungskräften hierzulande geben 60 Prozent zu, bei der Digitalisierung des stationären Handels zu langsam zu sein. Damit liegen deutsche Händler knapp über dem internationalen Durchschnitt (54 Prozent).Das ärgert die deutschen Kunden am stationären Einzelhandel:Ein weiteres Ergebnis: Über die Zukunft des Ladengeschäfts scheiden sich die Geister. Während 81 Prozent der Führungskräfte in deutschen Handelsunternehmen das klassische Geschäft noch als wichtig erachten, stimmen nur 40 Prozent der Verbraucher dieser Aussage zu. Trotz allem wollen immer noch drei Viertel aller Verbraucher die Waren vor dem Kauf sehen und anfassen können.Für die Studie befragte Capgemini insgesamt 6.000 Verbraucher in den USA, China, Deutschland, Schweden, Italien, Frankreich, Großbritannien, Spanien und den Niederlanden nach ihrer Meinung zum Einkaufen online und im Laden sowie mehr als 500 Führungskräfte aus Handelsunternehmen.