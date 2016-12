Nostalgie und SEO-Kalkül: Studi VZ und Mister Wong verkauft

Bild: lannyboy89/Pixabay/CC0 Alarmiert: Der letzte StudiVZ-Nutzer hat Angst, dass das Netzwerk mit der Übernahme wieder voll Mainstream wird

Was mag nun ein US-Unternehmen mit einem ausgelutschten sozialen deutschen Netzwerk wollen? Ein wahrscheinliches Szenario ist, dass die Momentous Entertainemnt Group den immer noch beträchtlichen Linkjuice der Seite und den Markennamen SEO-technisch ausnutzen wird, um darauf ein Portal für Live-Übertragungen von Musik- und Sport-Events aufzubauen - mit dem Namen Studi VZ als Tür zum Deutschlandmarkt.Und es gibt noch eine für alte Internethasen nicht ohne nostalgische Anflüge konsumierbare Übernahme: Der Social-Bookmarking-Dienst mister-wong.de geht für gerade mal 2.500 Euro an die norddeutsche Hanse Hype GmbH . Die hat mit einem Schnapp eine Homepage mit 15 Millionen eingehenden Links erworben und will darauf nun ein Vergleichsportal aufziehen, berichtet Onlinemarketing Rockstars