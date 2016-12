Infografik: Wann Deutsche in FMCG-Shops kaufen

02.12.16 Das auf E-Commerce spezialisierte Media-Netzwerk Kairion hat das Verhalten deutscher Internetnutzer bei Einkäufen in FMCG-Online-Shops untersucht und die Ergebnisse in einer Infografik visualisiert. Wichtigste Erkenntnis: Montags um 11 Uhr wird am häufigsten eingekauft.

Bild: Dm

(chart: Kairion)

Im Wochenschnitt wird montags am häufigsten in Online-FMCG-Shops eingekauft, dicht gefolgt von dienstags. Am seltensten wird samstags geshoppt, was damit zusammenhängen dürfte, dass der Samstag von vielen für Einkäufe im stationären Handel sowie für Marktbesuche genutzt wird. Betrachtet man die Tageszeiten, liegt das intensivste Einkaufsfenster zwischen 10 und 13 Uhr - in diesem Zeitraum finden über ein Fünftel aller Check-Outs statt, wobei der absolute Höhepunkt um 11 Uhr erreicht wird. Der Tiefpunkt liegt erwartungsgemäß zwischen 3 und 6 Uhr morgens.Über einen Zeitraum von zwölf Monaten wurden mehr als 600.000 getätigte Einkäufe (Check-Outs) in sechs Online-Drogerie- und Supermärkten daraufhin ausgewertet, wie häufig je nach Wochentag und Uhrzeit geshoppt wird.