Studie: Jeder dritte Deutsche lehnt Kartenzahlung ab

29.09.17 30 Prozent der Bundesbürger lehnen Kartenzahlung eher ab und zahlen bevorzugt in bar. Das geht aus einer repräsentativen Umfrage (n=1018) von TNS Kantar im Auftrag des Bundesverbands Digitale Wirtschaft hervor. Demnach hat rund ein Fünftel der Deutschen (22 Prozent) Sicherheitsbedenken bei bargeldloser Bezahlung, jeder sechste (16 Prozent) sieht überhaupt keine Vorteile gegenüber der Zahlung mit Bargeld.

Die Deutschen werden ihrem Ruf als Bargeld-Fans gerecht: Ein Drittel der Bundesbürger lehnen Kartenzahlung grundsätzlich eher ab und nutzen lieber Bargeld zum Bezahlen. Bei den übrigen Befragten hängt die gewählte Bezahlmethode vor allem von der Höhe des Rechnungsbetrages ab - je höher der zu zahlende Betrag, desto beliebter ist die Kartenzahlung: Während bei Kleinstbeträgen 94 Prozent der Befragten Bargeld der Zahlung mit EC- oder Kreditkarte vorziehen, sind es bei Beträgen von über 50 Euro nur noch 30 Prozent.Unabhängig von der Höhe der Zahlung sind die Hinderungsgründe unterschiedlich: Mit 23 Prozent am häufigsten genannt ist die mangelnde Ausgabenkontrolle beim bargeldlosen Zahlen. Sicherheits- und Datenschutzbedenken (22 bzw. 18 Prozent) folgen auf den Plätzen zwei und drei - obwohl im Gegenzug jeder Vierte (26 Prozent) gerade die erhöhte Sicherheit bei größeren Beträgen als Vorteil bargeldlosen Bezahlens sieht. 15 Prozent verzichten auf Kartenzahlung, weil das gewünschte Bezahlverfahren nicht angeboten wird oder es schlicht zu lange dauert. Zumindest in Bezug auf die Geschwindigkeit gehen die Meinungen offenbar auseinander: Drei von zehn Deutschen (28 Prozent) schätzen bargeldlose Bezahlmethoden eben wegen ihrer Schnelligkeit.Aber nicht nur in Punkto Geschwindigkeit scheint die Wahrnehmung sehr subjektiv zu sein. Auch bei den Sicherheitsbedenken werden die offensichtlichen Nachteile von Bargeld oft ausgeblendet - ein Zeichen dafür, dass das Thema sehr emotional besetzt ist.