Online-Audiowerbung wächst um 40 Prozent

Bild: RMS

Demnach belief sich das Umsatzvolumen im vergangenen Jahr 2016 auf 25 Millionen Euro. Für das erste Halbjahr 2017 erwarten die Experten ein Wachstum von 40 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum.Nachdem bereits der Webradiomonitor 2016 eine stark wachsende Beliebtheit von Online-Audio-Inhalten belegte, steigt inzwischen laut der Verbandserhebung auch die Beliebtheit unter Werbetreibenden. Die aktuelle Expertenschätzung für Investitionen in digitale Werbung der Fokusgruppe Audio im BVDW beläuft sich für das vergangene Jahr auf 25 Millionen Euro und verzeichnet ein starkes Wachstum: Für das erste Halbjahr 2017 rechnen die Experten mit einem Wachstum von 40 Prozent. Mit dieser Entwicklung sei Online-Audio die am dynamischsten wachsende Mediengattung. Für das Gesamtjahr 2017 rechnen der Verband mit einem Plus von gut 40 Prozent.