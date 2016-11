Karstadt-Eigentümer übernimmt Fahrrad.de

Der auf Fahrrad- und Outdoor spezialisierte E-Commerce-Anbieter Internetstores.de ist mehrheitlich an den Karstadt -Eigner Signa Retail gegangen. Die Karstadt-Mutter hat dazu 84 Prozent von der Beteiligungsgesellschaft EQT Expansion Capital II Limited und dem Internetstores-Gründer René Marius Köhler übernommen. Über den Kaufpreis vereinbarten die Beteiligten stillschweigen. Am Management von Fahrrad.de ändert sich zunächst wenig: Der Gründer und bisherige Chef Köhler wechselt in den Aufsichtsrat, neuer CEO ist Markus Winter , der bereits seit 2013 zum Unternehmen gehört. Unterstützt wird er von Bernd Humke (CFO) und Ralf Kindermann (COO), die ebenfalls an Bord geblieben sind.Die EQT Expansion Capital II ist im Jahr 2012 bei Internetstores eingestiegen und hat Investitionen in Technologie, Logistik und Internationalisierung finanziert. Dabei wurden Shops in sieben neuen Ländern eröffnet und das schwedische Outdoor-E-Commerce-Unternehmen Addnature übernommen. Seit 2012 ist der Umsatz von Internetstores um rund 30 Prozent jährlich gewachsen. Das Unternehmen beschäftigt rund 400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an den Standorten Esslingen am Neckar, Berlin und Stockholm.