Handelsverband: Online-Anteil von Lebensmitteln wächst auf bis zu 20 Prozent

28.03.17 In den kommenden zehn Jahren soll der Online-Anteil am gesamten Lebensmittelhandel auf zehn bis zwanzig Prozent anwachsen. Das zumindest prognostiziert der bayerische Handelsverband einem Bericht der dpa zufolge. Dem Sprecher des Verbands, Bernd Ohlmann , nach hinke Deutschland beim Online-Handel mit Lebensmitteln hinterher. Nur 0,8 Prozent aller Lebensmittel werden derzeit in Bayern über das Internet gekauft.