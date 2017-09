iBusiness Executive Summary 9/2017 ist online

Bild: HighText Verlag

06.09.17 In dieser Ausgabe unseres exklusiven Trendletters iBusiness Executive Summary bereiten wir die Dmexco vor, analysieren, was Marketingentscheider beim DSGVO tun müssen, liefern Übersichten und Vergleiche der wichtigsten B2B-Marktplätze und Marketing-Suites, schauen uns die neuesten Trends bei Podcasts, Blockchain und Digital-Geschäftsmodellen an.