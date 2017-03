Digitalagentur R/GA eröffnet ersten deutschen Standort in Berlin

28.03.17 Die US-amerikanische Digital-, Kommunikations- und Designagentur R/GA eröffnet am 1. April 2017 ihren ersten Standort in Deutschland. Sascha Martini , bisheriger CEO von Razorfish Deutschland , übernimmt die Funktion des Managing Directors Germany.

Bild: R/GA Sascha Martini, R/GA

Der Standort Berlin soll künftig als Full-Servicepartner für deutsche Kunden auftreten. Zu aktuellen deutschen Kunden der Agentur gehören Nike Deutschland und Siemens "In den kommenden 18 Monaten wollen wir unsere Aktivitäten in Deutschland signifikant vorantreiben, ein Führungsteam etablieren und deutschen C-Level Kunden das R/GA-Leistungsspektrum in vollem Umfang zur Verfügung stellen, damit sie die Digitalisierung kapitalisieren können", erklärt Matt Lodder , EVP Managing Director EMEA von R/GA, die mittelfristigen Pläne.Der Deutschland-Start von R/GA zeigt, wie iBusiness prognostiziert hat, dass die Konkurrenz aus dem Ausland am hiesigen Agenturmarkt wächst. Der Grund: Der deutsche Markt ist aktuell hochattraktiv. Das bleibt auch ausländischen Agenturnetzwerken, IT-Häusern oder Beratungen nicht verborgen. Durch die zunehmende internationale Konkurrenz am Heimatmarkt wird das Geschäft für die einheimischen Agenturen noch enger.