Unilever investiert in Helpling

Bei der Beteiligung handelt es sich um ein strategisches Investment, hofft der Konsumgüterhersteler doch mit der Beteiligung eine "engere Verbindung zu Verbrauchern" herzustellen. Das Szenario ist einfach: Der Vermittler von Raumpflegekräften soll zugleich in den Vertrieb von Putzmitteln in sein Geschäftsmodell integrieren. In den kommenden zwölf Monaten soll Helpling so seinen Weg in Richtung Profitabilität fortsetzen und zugleich in den bestehenden Märkten weiter wachsen, berichtet das Handelsblatt