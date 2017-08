Bitcoin Cash: Neues Währungsderivat startet erfolgeich

Zugriff auf das Marktzahlenarchiv Das Marktzahlen-Archiv ist ein Premium-Service von iBusiness. mehr erfahren

Hintergrund für die Spaltung ist die Tatsache, dass die Anzahl der Überweisungen, die pro Sekunde ausgeführt werden können, im Bitcoin-System limitiert ist und mit der Entwicklung nicht mehr Schritt hielt. Bitcoin Cash bietet einen Weg, deutlich mehr Transaktionen durchzuführen.Die Bitcoin-Gemeinde selbst ist in der Frage gespalten, ob eine Modifizierung des alten Bitcoin-Systems reicht oder das neue Bitcoin-Cash genutzt werden soll. Beides ist derzeit möglich. Jeder Bitcoin-Besitzer kann 1:1 in Bitcoin-Cash wechseln und in Zukunft das neue System nutzen. Zwei Tage nach Start von Bitcoin Cash sind die Verhältnisse noch klar: Es sind Bitcoins in einem mehr als fünfmal höherem Wert im Umlauf, als dies bei Bitcoin Cash der Fall ist. Andererseits: Nach Marktkapitalisierung ist Bitcoin Cash aus dem Stand heraus die drittwichtigste virtuelle Währung geworden, wie die Infografik (Stand: 02.08.2017, 9:30 Uhr) zeigt.