Das schenken die Deutschen zu Weihnachen

17.10.16 Eine Analyse der Einkaufstrends zu Weihnachten 2015 von YouGov zeigt, wo Händler für ein erfolgreiches Geschäft in 2016 Schwerpunkte in ihrem Sortiment setzten sollten.

Kleidung und Schuhe (26 Prozent haben sie verschenkt)



Pflege- und Kosmetikprodukte (25 Prozent)



Bücher (21 Prozent)



Delikatessen und Getränke (19 Prozent)



Gutscheine (18 Prozent)

Für die meisten Deutschen halten sich die Ausgaben für Geschenke dabei in Grenzen. Rund ein Drittel (30 Prozent) gab an, 2015 nichts für Weihnachtsgeschenke ausgegeben zu haben. Weitere 31 Prozent gaben 2015 unter 200 Euro für Weihnachtsgeschenke aus. Weniger als jeder Zehnte investierte 500 Euro oder mehr in Geschenke. Die am häufigsten gekauften Geschenke waren laut der Befragung:Rund zwei Drittel (64 Prozent) der Deutschen haben im letzten Jahr Weihnachten gefeiert und Freunden und Familie Geschenke gemacht. Dabei gibt es deutliche Unterschiede im Grad der Organisation beim Geschenkekauf. Nur 22 Prozent der Deutschen bezeichnen sich beim Besorgen der Geschenke als sehr organisiert und haben alle Geschenke früh genug vor dem Fest gekauft. Weitere 28 Prozent haben einen Großteil der Geschenke im Vorfeld gekauft und müssen kurz vor Weihnachten nur noch Kleinigkeiten erledigen. Jeder Siebte (14 Prozent) wartet bis kurz vor dem Fest, um Geschenke zu kaufen. Drei Prozent tätigen Ihre Weihnachtseinkäufe in großer Eile auf den letzten Drücker und ein Prozent kauft Geschenke auch schon einmal nach den Feiertagen.