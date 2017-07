Digitalisierung der Arbeitswelt: Wie Arbeitnehmer das Thema Automatisierung sehen

Bild: pixabay.de / geralt

Zugriff auf das Marktzahlenarchiv Das Marktzahlen-Archiv ist ein Premium-Service von iBusiness. mehr erfahren 600,,,,0,0,0,0, ,

(chart: Randstad Gruppe Deutschland)

77 Prozent der Arbeitnehmer glauben, dass sie bei Routineaufgaben entlastet werden und 63 Prozent sind der Auffassung, dass sie dadurch mehr Zeit für anspruchsvolle Tätigkeiten gewinnen, so das Ergebnis der aktuellen Umfrage von HR-Dienstleister Randstad unter rund 1.200 Beschäftigten.54 Prozent der Befragten erwarten eine wachsende Automatisierung an ihrem persönlichen Arbeitsplatz. Während die große Mehrheit (80 Prozent) nicht davon ausgeht, dass in Zukunft Maschinen ihre Tätigkeit übernehmen und somit ihr Job in Gefahr ist, glauben 55 Prozent der Arbeitnehmer, dass sich der Leistungsdruck erhöhen wird. Die Anforderungen an Arbeitnehmer steigen, denn Technologien ändern sich immer rasanter. In 62 Prozent der Unternehmen hat man sich bei der Aus- und Weiterbildung bereits auf eine zunehmende Automatisierung von Prozessen und Arbeitsabläufen eingestellt.Arbeitnehmer sind für Weiterbildung offen. 41 Prozent der Befragten wären bereit umzulernen und sich weiterzubilden, wenn sie damit ihren Job sichern und danach das gleiche oder mehr verdienen würden, so die Studie. Diese Einstellung ist bei Frauen (42 Prozent) und Männern (40 Prozent) gleichermaßen ausgeprägt. Nur zehn Prozent der Befragten würden lieber das Unternehmen wechseln, als sich zu qualifizieren.