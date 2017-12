Shopsiegel Monitor 2017/18: Trusted Shop ist am bekanntesten

Bild: Microsoft

45 Prozent suchen vor dem Kauf in einem nicht bekannten Shop gezielt nach Gütesiegeln.



65 Prozent fühlen sich beim Online-Kauf mit Gütesiegeln sicherer.



64 Prozent vertrauen einem Online-Shop mit zusätzlichen Kundenbewertungen mehr.

Die Autoren des Shopsiegel Monitor heben die erneut gestiegene Bedeutung von Shopsiegeln für den Kaufprozess hervor. Das liegt am veränderten Kaufverhalten: Es wird zunehmend mobil geshoppt, sodass die Einbindung des Gütesiegels auch auf mobilen Devices immer relevanter wird. Ein deutlich erkennbares Shopsiegel, das bereits in der Vorkaufsphase den Onlineshop als sicher kennzeichnet, senkt deutlich die Abbruchrate. Kurzum: Ist ein vertrauensschaffendes Siegel für den Online-Kauf am Desktop bereits unerlässlich, so gilt dies in zunehmenden Maße auch für den mobilen Absatzkanal.In Sachen Vertrauenswürdigkeit liegen Shopsiegel und Kundenbewertungen aus Kundensicht gleichauf: 41 Prozent der Befragten empfinden beide als gleich vertrauenswürdig. Während die Vertrauenswürdigkeit von Shopsiegeln mehr auf deren Neutralität beruht, sind Kundenbewertungen vor allem auch wegen zusätzlicher nutzstiftender Elemente, wie konkreter Hinweise von anderen Nutzern, wichtig. Weitere Ergebnisse: