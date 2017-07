E-Recruiting: Xing kauft Prescreen

Applicant Tracking Systeme (ATS) werden im Personalwesen verstärkt eingesetzt. Mittels ATS können Personalsuchende den gesamten Prozess von der Vakanz bis hin zur Einstellung eines Kandidaten mit einer Software-Lösung "kostengünstig, bequem und effektiv managen". Prescreen zählt laut Xing zu den am schnellsten wachsenden Anbieter für ATS-Lösungen in Europa.Derzeit hat Prescreen rund 350 Unternehmenskunden, darunter etwa Beiersdorf, Ströer und Unicredit Bank Austria. Das Unternehmen sitzt in Wien und beschäftigt 27 Mitarbeiter, die nach der Übernahme sämtlich an Bord bleiben. Das gilt auch für das siebenköpfige Gründerteam rund um den CEO Constantin Wintoniak