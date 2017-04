Social Collaboration: Deutscher Markt wächst um ein Drittel

21.04.17 Der Markt für Social Communication und Collaboration in Deutschland wächst stark. Die zunehmende Attraktivität dieses Marktes zieht Anbieter an, die unterschiedlich aufgestellt sind.

Bild: cdu445/ Pixabay

Zunehmend entdecken Unternehmen die Vorteile der Kommunikation und Zusammenarbeit nach den Prinzipien sozialer Netzwerke für sich. Die Zusammenarbeit wird effizienter und so wird auch das an sich sinnvolle Instrument der E-Mail von Ballast befreit und kann wieder zweck- und zielgerichtet genutzt werden. Diese und weitere Vorteile führen dazu, dass nach Analysen von Experton Group der deutsche Markt für Social-Communication- und Collaboration-Lösungen 2017 von 662 Millionen im Vorjahr auf 872 Millionen Euro wachsen wird. Dies entspricht einem Zuwachs von rund 32 Prozent - eine Wachstumsrate, die derzeit in kaum einem anderen Segment des deutschen IT-Marktes erreicht wird.