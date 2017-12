Digital-Werbung und KMUs: Jedem Dritten ist Digital-out-of-home unbekannt

Bild: Christian Bullinger / Stroer Mediathek

89 Prozent der Nutzer investieren ihr Budget parallel in mehrere Werbemedien. Die Kombination aus Print und Onlinewerbung nutzt beispielsweise jeder zweite (50 Prozent).Auffällig ist vor allem, was im Marketingmix nicht genutzt wird: 91 Prozent nutzen keine TV-Werbung - was im Mittelstand aufgrund der hohen nötigen Budgets kein Wunder ist. Allerdings ist auch mehr als ein Drittel der Budgets (34 Prozent) frei von SEO und bezahlter Suchmaschinenwerbung (SEA). Digitale Außenwerbung (DooH) ist nur bei einem von 20 onlinewerbetreibenden Unternehmen (4,6 Prozent) im Einsatz. Gut ein Drittel hat sogar noch nicht von digitaler Außenwerbung gehört.