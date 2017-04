Agentur-Markt: Das sind die zehn umsatzstärksten PR-Agenturen

21.04.17 Die 134 in Deutschland tätigen PR- und Kommunikationsagenturen konnten im Geschäftsjahr 2016 Honorarumsätze in Höhe von 645,44 Millionen Euro erwirtschaften. Das entspricht einem Zuwachs von 4,89 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Bild: cdu445/ Pixabay

Das sind die Top Ten der umsatzstärksten PR-Agenturen

Nach Steigerungen von 4,2 Prozent 2014 und 6,7 Prozent in 2015 setzt sich der klare Aufwärtstrend damit im dritten Jahr hintereinander fort. Auch die Zahl der Mitarbeiter in den Agenturen steigerte sich 2016 um 254 (+ 4,24 Prozent) auf 5.985. Diese und weitere Ergebnisse hat PR-Journal Herausgeber Gerhard Pfeffer in seinem 21. PR-Agenturranking ermittelt.Die führende Agentur ist seit 2011 das von Berlin aus geführte internationale Agenturnetzwerk MC Group (56,58 Millionen Euro Honorarumsatz), ehemals Media Consulta. Hinter dem Branchenprimus MC haben sicher innerhalb der Top 10 einige Verschiebungen ergeben. So konnte die Hamburger Agenturgruppe Fischer Appelt erstmalig Ketchum Pleon von Platz 2 verdrängen. Fischer Appelt wartet mit 49,1 Millionen Euro auf und setzte sich damit vor Ketchum Pleon, das nach leichten Umsatzeinbußen auf 48,95 Millionen Euro (- 1,2 Prozent) kam.