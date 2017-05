Crosschannel: Zalando will angeblich Flagship-Stores eröffnen

Vorbild Haute Couture: Zalando prüft Flagshipstores

02.05.17 Zalando denkt darüber nach, sich mit Flagship-Stores in Metropolen wie London, Paris oder Berlin als Mode-Trendsetter zu positionieren. In einem Interview mit dem Manager Magazin mochte Zalando-CEO Rubin Ritter eine entsprechende Strategie jedenfalls nicht ausschließen. Zalando denkt dabei offenbar weniger an Outlets, wie es sie in Berlin und Frankfurt bereits gibt, sondern an Edelshops nach dem Vorbild von Apple