Recruiting: Kaum ein Bewerber hat Ahnung, was Unternehmen ihm bieten

Ähnlich schlecht sieht es mit dem Wissen um Extras nur in Schweden (24 Prozent), Spanien (25 Prozent) und den Niederlanden aus (27 Prozent). Gut informiert zeigt sich hingegen die Mehrheit der Arbeitnehmer in Südamerikas größter Volkswirtschaft Brasilien (58 Prozent), im aufstrebenden Peru (58 Prozent) und in China (55 Prozent). Der globale Durchschnitt liegt hier bei 41 Prozent. Zu diesen Ergebnissen kommt die repräsentative Studie Global Candidate Preferences von ManpowerGroup Solutions, für die weltweit fast 14.000 Arbeitnehmer im Alter zwischen 18 und 65 Jahren befragt wurden.Für 59 Prozent der Bewerber auf der ganzen Welt ist die Bezahlung der Hauptfaktor, sich bei einem Unternehmen zu bewerben. Doch in Deutschland sind Informationen darüber nur schwer zu bekommen. Lediglich 36 Prozent der befragten Arbeitnehmer hierzulande geben an, über die in einer Firma gezahlten Löhne Bescheid zu wissen.Für die Marke eines Unternehmens haben die Deutschen mehr als nur ein Gefühl, nämlich handfeste Informationen. 34 Prozent der Bewerber haben Informationen über den Ruf einer Firma, bevor sie ihren Lebenslauf abschicken. Mit ihrem Wissen landen die Deutschen damit in der weltweiten Spitzengruppe auf Platz 5. Besser informierte Bewerber finden sich nur in China (44 Prozent), Norwegen (40 Prozent), Indien (37 Prozent) und Schweden (35 Prozent). Der weltweite Durchschnitt liegt bei 28 Prozent.