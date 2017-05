Millionen-Dollar-Cybercrime: Erpresser zeigen neue 'Orange is the new Black'-Staffel exklusiv und gratis

Bild: Netflix

02.05.17 Wie teuer mangelnde Cyber-Sicherheit werden kann, zeigt derzeit das Beispiel Netflix : Eine Hacker-Gruppe versucht, das Streaming-Portal zu erspressen, nachdem die Gangster die fünfte Staffel der Erfolgsserie-Serie "Orange is the new Black" in die Hände bekam. Bislang wollte der Streaming-Dienstleister die erpresste Summe nicht bezahlen, nun ging die teure Eigenproduktion auf der Torrent-Plattform The Pirate Bay online, berichtet das US-Onlinemagazin Wired