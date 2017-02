Twitter schreibt immer höhere Verluste

Bild: Twitter

Im Heimatland USA konnte Twitter im vierten Quartal 2016 keine neuen Nutzer gewinnen. Weltweit stieg die Zahl der monatlich aktiven Nutzer in dem Zeitraum gerade einmal um zwei Millionen auf nun 319 Millionen. Zum Vergleich: Instagram hat inzwischen 400 Millionen tägliche Nutzer. Auch der Umsatz blieb mit 717 Millionen Dollar unter den Erwartungen der Analysten, die auf 740 Millionen gehofft hatten. Deutlich gewachsen sind dagegen die Verluste. Sie stiegen von 90,2 Millionen Dollar im Vorjahr auf 167,1 Millionen Dollar. Das liegt unter anderem daran, dass auch die Werbekunden sich langsam abwenden: Die Werbeeinnahmen sanken in Q4 im Vergleich zum Vorjahr von 641 auf 638 Millionen Dollar.Twitter selbst führt die stagnierenden Nutzerzahlen auf die komplizierte Bedienung und damit eine hohe Einstiegshürde zurück. Schließlich würden bestehende Nutzer aktiver. Twitter-Gründer Jack Dorsey selbst will die Bedienung von Twitter nun einfacher machen, berichtet das Handelsblatt . "So einfach wie den Blick aus dem Fenster." Für eine Trendänderung wird das aber sicher nicht reichen.