Local Commerce: Acht von zehn Kunden nutzen Smartphones im Präsenzhandel

Nur eine Minderheit der Studienteilnehmer zieht keinen stationären Händler in Betracht (17 Prozent). Die Befragten interessieren sich größtenteils für lokale Angebote (70 Prozent).Kanalübergreifende Services sind vor allem ein Geldthema: Der Hauptgrund für die Abholung von online bestellten Waren im Laden ist das Sparen von Versandkosten. Deswegen sehen sich viele Kunden in einem regelrechten Dilemma, da Parkgebühren häufig diese Versandkostenersparnis auffressen, Zustelldienste ihnen aber keine Möglichkeit lassen, in Ruhe die Lieferungen zu überprüfen.Für die bundesweit repräsentative Untersuchung hat das Marktforschungsunternehmen Innofact in einer zweistufigen Untersuchung insgesamt 2020 Personen ab 14 Jahren befragt.