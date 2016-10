ECommerce-Vorreiter: Neun von zehn Nordeuropäer haben 2016 online geshoppt

Bild: Maps For Free/Pixabay

Am kauffreudigsten sind die Dänen; in unserem Nachbarland haben in diesem Jahr bereits 92 Prozent der Bevölkerung online eingekauft. Schlusslicht bilden die Finnen mit 'nur' 85 Prozent. Zum Vergleich: In Deutschland lag der Anteil 2015 bei rund zwei Dritteln.Die weiblichen Nordeuropäer kaufen mit 91 Prozent etwas häufiger im Netz als die männlichen mit 87 Prozent. Betrachtete man die Altersverteilung, so wird zwischen 26 und 35 am meisten online geshoppt: 96 Prozent haben es 2016 schon einmal getan.Mobile Commerce ist auch in Dänemark, Schweden, Norwegen und Finnland stark im Kommen: Während 2014 noch 25 Prozent der Nordeuropäer auf dem Tablet geshoppt haben, sind es heute schon 30 Prozent. Das Einkaufen über das Smartphone hat sich von 19 auch 25 Prozent erhöht. Parallel dazu ist die Laptop-Nutzung beim Online-Einkauf von 97 Prozent der Personen auf 91 Prozent geschrumpft. Insgesamt wechseln 50 Prozent der Onlineshopper in den vier Ländern einem Onlineshopping zwischen den verschiedenen Endgeräten hin und her.