So präsent sind Automarken im Web

Audi mit den meisten Facebook Likes klar vor BMW

Absolut gesehen liegt Volkswagen mit 4,3 Millionen Website-Visits vorn, was angesichts der starken Marktposition mit fast 10 Millionen zugelassenen VWs in Deutschland nicht verwundert. Platz zwei belegt Mercedes mit 4,2 Millionen Visits, gefolgt von Renault (2,8 Millionen) und Audi (2,6 Millionen). In Relation zum Fahrzeugbestand liegen dagegen Dacia und SEAT vorn. In dieser Betrachtung ist die Webreichweite von Volkswagen klar unterdurchschnittlich. Die starke Web-Performance von Renault wird getrübt durch die recht kurze Besuchsdauer von unter zwei Minuten je Visit, während der Mittelwert über alle Automarken fast vier Minuten beträgt. Mit fast 6 Minuten kann Audi die Nutzer am längsten auf der Website halten.Die meisten Likes aus Deutschland unter den untersuchten 20 Herstellern weist Audi mit 1,14 Millionen Likes auf Facebook auf. Im Schnitt liegt die Anzahl der Facebook-Fans einer Marke bei einem Fünftel (genauer 21 Prozent) der zugelassenen Fahrzeuge. Außergewöhnlich viele Facebook-Fans in Relation zum Fahrzeugbestand in Deutschland weist KIA auf mit über 450.000 Fans bei nur 595.000 zugelassenen Autos. Ebenfalls sehr gute Werte erzielt einerseits der Premium-Anbieter Volvo , aber eben auch ein Budget-Anbieter wie Dacia.Den größten Nachholbedarf hat derzeit Fiat. Nur 289.000 Visits und 112.000 deutschen Fans sind in Relation zu den über 1,5 Millionen zugelassenen Autos klar zu wenig. Auch Peugeot tut sich in beiden Bereichen noch sehr schwer. An der Attraktivität der Fahrzeuge wird es nicht liegen, hat Fiat doch derzeit mit dem 500er ein gerade bei jüngeren Zielgruppen sehr gefragtes Auto im Programm.