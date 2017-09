Insider: Amazon will in Apotheken-Markt einsteigen

18.09.17 Der US-Gigant will Gerüchten zufolge Shop-Apotheke.de übernehmen.

Der US-Retailer Amazon will nach Informationen des Branchenportals Apotheke Adhoc den Online-Shop Shop-Apotheke übernehmen. Damit könnte der US-Konzern aus dem Stand zum führenden OTC-Versender werden.Das Portal beruft sich auf "Insiderkreise" und schreibt, die Gespräche seien bereits fortgeschritten. Auch eine Übernahme von DocMorris soll Amazon geprüft haben, allerdings sei dieser Deal daran gescheitert, dass diese Versandapotheke mit dem Praxisgroßhandel Zur Rose verbunden ist, an dem Amazon kein Interesse hat. Die Shop-Apotheke passt dagegen mit der Fokussierung auf den OTC- und Freiwahlbereich besser zum US-Konzern.Der Apothekenmarkt gilt als einer der vielversprechendsten Märkte im Deutschen E-Commerce, wie zuletzt auch die Entwicklung der Top-100 in Deutschland gezeigt hat (siehe hier ). Das EHI Retail Institut zählte hier allein drei Neuzugänge aus dem Medikamentenbereich - kein anderes Segment schaffte mehr. Der Medikamentenhandel ist vor allem durch kleine Anbieter geprägt.