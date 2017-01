Daimler kauft Payment-Start-up und plant Bezahl-App

Bild: Wirecard

18.01.17 Daimler steigt ins Mobile-Payment-Geschäft ein. Der Autobauer will mit Mercedes pay einen eigenen elektronischen Zahlungsdienstleister auf den Markt bringen. Mercedes-Kunden sollen damit "Mobilitäts- und Dienstleistungsservices ganz einfach per Smartphone bezahlen" können. Um die Entwicklung voranzutreiben, hat Daimler Financial Services AG den Payment-Anbieter PayCash Europe übernommen. Unter dem Dach der Daimler-Tochter sitzen mit Car2go und Mytaxi weitere Digitalinvestitionen des Konzerns.