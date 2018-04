So machen Sie erfolgreicheres Shopmarketing 2018

Was ist für Shopbetreiber die bessere Strategie: In die teure Akquise von Neukunden investieren oder das vorhandene Budget in die Bindung des Kundenbestandes stecken? Display, Social Media, SEO, SEA - was jeweils die optimalen Strategien, von welchen Best-Practices man lernen kann und wie man seine Budgets richtig einsetzt. Acht erfahrene Sprecher bieten in einer kostenlosen Onlinekonferenz viele geldwerte Tipps, strategische Empfehlungen und spannende Case-Studies.