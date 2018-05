02.05.18 Am 28. Mai tritt die Datenschutz-Grundverordnung in Kraft. Sind Sie bereit? Das iBusiness-Webinar ist für Sie genau richtig, falls Sie kurzfristig noch konkrete Tipps zur Umsetzung der DSGVO in der Marketingpraxis brauchen. Oder sicher gehen wollen, dass Sie nichts vergessen haben.

Bild: Webtrekk GmbH

In dem Webinar erfahren Sie, in welchen Fällen Sie einen Opt-In für Ihr Marketing benötigen und wie Sie sich einen Opt-In datenschutzkonform einholen. Es richtet sich an Marketing-Manager, CDOs und Datenschutzbeauftragte.Programm und Anmeldung zum Webinar 'In drei Schritten zum DSGVO-konformen Marketing'