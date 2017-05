Amazon Fresh ist bereit für den Marktstart

Bild: Marco Bergner Pixabay So könnten die Hallen von Amazon Fresh aussehen. Tun sie aber höchstwahrscheinlich nicht.

03.05.17 Offenbar steht Amazons Lebensmittel-Lieferdienst Fresh unmittelbar vor dem Start, so schlussfolgert der Logistik Watchblog aus diversen Informationen: Zum einen wurde ein fertiggestellter Logistik- und Kühlhallenkomplex am Rande Münchens nun an Amazon übergeben - zum anderen hat sich die DHL offiziell als exklusiver Logistik-Partner des Online-Riesen zu erkennen gegeben.