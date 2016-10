Marktplatzverbote: Bei den Kunden unbekannt

Das zeigt jetzt eine Umfrage von Ebay unter 2.000 deutschen Onlineshoppern. Ihr zufolge haben 83 Prozent der ECommerce-Kunden nie von solchen Marktplatzverboten und was hinter ihnen steckt gehört. Mehr als jeder fünfte Befragte (22 Prozent) gab an, dass er weniger Vertrauen in eine Marke haben würde, wenn das Unternehmen Plattformverbote durchsetzt.Dreiviertel der Shopper (75 Prozent) fordern demnach die Marken sogar dazu auf, offener mit den Verboten umzugehen. Männer scheinen dabei stärker auf die Verkaufsverbote zu reagieren als Frauen: 27 Prozent der männlichen Befragten gaben an, dass sie wegen solcher Verbote das Vertrauen in die Marken verlieren würden - im Gegensatz zu 16 Prozent bei den Frauen.Mehr zu Marktplatzverboten und anderen Beschränkungen durch Markenhersteller lesen Sie in der Analyse Vertriebsbeschränkungen bedrohen über 22.000 Shopbetreiber-Existenzen . Eine Liste der Intensivtäter unter den Marken finden Sie hier