Paypal übernimmt die Retourekosten für Kunden

Bild: DPD

Das Angebot gilt für Einkäufe bei Händlern, die selbst keine kostenlose Rücksendung anbieten. Will der Kunde einen Fehlkauf zurückschicken, erstattet Paypal dem Käufer die Rücksendekosten bis zu einer Höhe von 25 Euro pro Retoure. Sofern es ein entsprechendes Widerrufs- oder Rückgaberecht gibt, gilt der Service auch für Bestellungen in ausländischen Onlineshops.Um den Service zu nutzen, müssen Paypal-Kunden in Deutschland diesen zunächst unter paypal.de/retouren aktivieren. Nach Rücksendung der Ware an den Händler füllen Kunden das entsprechende Erstattungsformular aus und reichen die Belege ein. Insgesamt sechs Mal überweist das Payment-Unternehmen die angefallenen Rücksendekosten zurück auf das Paypal-Konto.