Künstliche Intelligenz: Samsung kauft den Siri-Entwickler Viv

Bild: Pixabay CC0

06.10.16 Samsung stellt sich in Sachen Künstlicher Intelligenz stärker auf und übernimmt die AI-Plattform Viv . Hinter dem Unternehmen stecken die Entwickler des Agenten Siri - sie hatten die Technologie 2010 an Apple verkauft. Laut Injong Rhee , CTO von Samsung Electronics, will Samsungs die Viv-Technik in Smart-Home-Geräte und Wearables integrieren, berichtet Mashable