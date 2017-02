Werbemarkt 2016: Online und Mobile wachsen um 6,5 Prozent

Zugriff auf das Marktzahlenarchiv Das Marktzahlen-Archiv ist ein Premium-Service von iBusiness. mehr erfahren Umsatz mit Online-Werbung und Wachstum 2016 nach Monaten

(chart: OVK)

Top-10 der Online-Display-Werbeformen 2016

(chart: OVK)

Top-10 Werbeinvestitionen in Onlinewerbung nach Wirtschaftbereichen 2016

(chart: OVK)

Damit übertrifft der digitale Werbemarkt die im September im Umfeld der Dmexco veröffentlichte OVK-Prognose, die ein Wachstum von 6,3 Prozent vermutete. Für das laufende Jahr prognostiziert der OVK ein Wachstum von sieben Prozent auf 1,910 Milliarden Euro und geht damit von einem Gesamtvolumen des digitalen Werbemarktes von 1,910 Milliarden Euro aus.2016 waren die Umsätze in jedem einzelnen Monat höher als im Vorjahr. Erwartungsgemäß war das vierte Quartal mit einem Umsatz von rund 550 Millionen Euro das stärkste im Jahresvergleich. Treiber des Wachstums sind laut BVDW insbesondere die positiven Entwicklungen in den Bereichen Mobile und Bewegtbild.Pre-Roll-Adds waren die umsatzstärkste Display-Werbeform. Am stärksten verloren haben Online-Wallpaper.Der Handel hat 2016 erneut am stärksten in Onlinewerbung investiert. Vor dem Kraftfahrzeugmarkt und der Dienstleistungsbranche.Der OVK Online-Report 2017/01 und der MAC Mobile-Report 2017/01 stehen ab Mitte März unter bvdw.org und ovk.de kostenlos als Download zur Verfügung.