Merchandising-Webinar: Wie Sie Ihre Produkte im Onlineshop richtig platzieren

06.10.16 Wie platzieren Sie die Produkte in Ihrem Online-Shop in welcher Reihenfolge besonders verkaufsstark? Welche Tricks es gibt, um Echtzeit- und Personalisierungsfunktionen auszunutzen? Das iBusiness-Webinar 'So verbessern Sie den Umsatz auf Ihrer Commerce-Plattform durch Merchandising' zeigt Ihnen, wie Sie mit digitalem Merchandising Ihren Umsatz steigern.