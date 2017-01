Ranking: Das sind Deutschlands wichtigste Instagram-Influencer

19.01.17 Wie findet ein Unternehmen die passende Persönlichkeit, welche die eigene Marke optimal repräsentieren kann? Die Influencer Marketing Plattform Reachbird präsentiert jetzt erstmals ein weltweites Ranking der 20 international und national erfolgreichsten Influencer auf Instagram in 2016.

Bild: Wikimediaimages

Im internationalen Vergleich schafft es ein Influencer aus Großbritannien auf Platz 1 in die Influencer Charts: Der Interior-Account 'thehomethatmademe' landet im Reachbird Ranking der erfolgreichsten internationalen Instagram-Influencer auf dem obersten Rang (Reachbird Score: 55,8 I 56.598 Follower). Ein Fashion-Account hält Platz 2: 'miss_chiqueandstylish' aus Dänemark kommt mit 39.363 Followern auf einen Reachbird Score von 50,3. Die Travel- und Interior-Posts von 'giuliaballetti' (Reachbird Score: 31,4 I 11.093 Follower) schaffen es auf Platz 3 und bringen damit einem zweiten Briten einen Platz in der Top 3 der weltweit erfolgreichsten Instagramer. Der einzige Deutsche, der es in die internationale Top 20 schafft, ist Tom Fechtner auf Platz 17.Bei den deutschsprachigen Influencern nimmt 'tom.fechtner' (Reachbird Score: 25,3 I 21.603 Follower) mit seinen Landschafts-Foto-Postings Platz 1 ein. Seine emotionalen Landschaftsbilder von einsamen Wäldern, Bergseen und Nationalparks verbuchen hohe Interaktionsraten. Ein Fashion-Account schafft es auf Platz 2: 'modesalat' (Reachbird Score: 24,5 I 21.012 Follower). Auf Platz drei der erfolgreichsten deutschsprachigen Instagram-Influencer im Dezember landet 'marynaaksenov' (Reachbird Score: 22,6 I 13.205 Follower). Der Lifestyle-Account erzielt mit Fitness- und Fashion-Posts regelmäßig über 3.000 Gefällt-mir-Angaben pro Foto.Der Reachbird Score ist eine Metrik, die verschiedene Faktoren wie Engagement-Rate und Likes kombiniert, um das Potenzial eines Influencers zu messen.